Сайт одноногих вилок Lefty
Вилка Lefty Ocho Carbon 27.5″, 100 мм хода.
Комплектация:
— Адаптер тормоза 160 мм
— Защита ноги
— Мануал производителя
— Манетка удаленной блокировки
Гарантия согласно правилам компании Cannondale.
1 год бесплатного сервиса.
Товар доступен по предварительному заказу.
Вилка Lefty Ocho Carbon 29″, 100 мм хода.
Комплектация:
— Адаптер тормоза 160 мм
— Защита ноги
— Мануал производителя
— Манетка удаленной блокировки
Вилка Lefty Ocho Alloy 27.5″, 100 мм хода.
Комплектация:
— Адаптер тормоза 160 мм
— Защита ноги
— Мануал производителя