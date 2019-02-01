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Lefty Ocho Carbon 27.5″

Вилка Lefty Ocho Carbon 27.5″, 100 мм хода.
Комплектация:
— Адаптер тормоза 160 мм
— Защита ноги
— Мануал производителя
— Манетка удаленной блокировки

Гарантия согласно правилам компании Cannondale.
1 год бесплатного сервиса.

Товар доступен по предварительному заказу.

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Lefty Ocho Carbon 29″

Вилка Lefty Ocho Carbon 29″, 100 мм хода.
Комплектация:
— Адаптер тормоза 160 мм
— Защита ноги
— Мануал производителя
— Манетка удаленной блокировки

Гарантия согласно правилам компании Cannondale.
1 год бесплатного сервиса.

Товар доступен по предварительному заказу.

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Lefty Ocho Alloy 27.5″

Вилка Lefty Ocho Alloy 27.5″, 100 мм хода.
Комплектация:
— Адаптер тормоза 160 мм
— Защита ноги
— Мануал производителя

Гарантия согласно правилам компании Cannondale.
1 год бесплатного сервиса.

Товар доступен по предварительному заказу.

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Самая технологичная вилка в мире!

Небольшой вес
Невероятная торсионная жесткость
Работа при любых нагрузках
Необычный внешний вид